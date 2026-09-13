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Корпус Zalman T4 PLUS WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman T4 PLUS WHITE

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Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 2
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 3
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 4
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 5
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 6
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 7
Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 1
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 2
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 3
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 4
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 5
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 6
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 7
  • Корпус Zalman T4 PLUS WHITE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723186
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 424 x 384 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB 2.0, микрофон, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х25
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Zalman T4 PLUS WHITE

Корпус Zalman — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает ему надежность и долговечность. Вес корпуса составляет 3,9 кг, благодаря чему он достаточно легкий и удобный для переноски. Zalman поддерживает установки максимум 4 слотов расширения. В корпусе предусмотрены 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно емкое хранилище данных. Для эффективного охлаждения системы в корпусе установлены три вентилятора: два вентилятора размером 120 мм и один 140 мм. Это обеспечивает оптимальную вентиляцию и предотвращение перегрева компонентов. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая этим корпусом, составляет 157 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных комплектующих. Боковая панель корпуса оснащена стеклянным окном, которое позволяет вам любоваться внутренними компонентами компьютера. Подсветка ARGB добавляет стильности и позволяет настраивать освещение под свое настроение или общий стиль сборки. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению распределения тепла внутри. Типоразмер Mini-Tower делает этот корпус отличным выбором для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для сборки ПК. Корпус Zalman — это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, подходящее как для опытных пользователей, так и для новичков в сборке компьютеров.

Отзывы о товаре Корпус Zalman T4 PLUS WHITE




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 424 x 384 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB 2.0, микрофон, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает ему надежность и долговечность. Вес корпуса составляет 3,9 кг, благодаря чему он достаточно легкий и удобный для переноски. Zalman поддерживает установки максимум 4 слотов расширения. В корпусе предусмотрены 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно емкое хранилище данных. Для эффективного охлаждения системы в корпусе установлены три вентилятора: два вентилятора размером 120 мм и один 140 мм. Это обеспечивает оптимальную вентиляцию и предотвращение перегрева компонентов. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая этим корпусом, составляет 157 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных комплектующих. Боковая панель корпуса оснащена стеклянным окном, которое позволяет вам любоваться внутренними компонентами компьютера. Подсветка ARGB добавляет стильности и позволяет настраивать освещение под свое настроение или общий стиль сборки. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению распределения тепла внутри. Типоразмер Mini-Tower делает этот корпус отличным выбором для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для сборки ПК. Корпус Zalman — это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, подходящее как для опытных пользователей, так и для новичков в сборке компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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