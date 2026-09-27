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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS)

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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625839
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x420 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х30
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS)

Корпус EXEGATE предлагает отличное сочетание функциональности и стиля для любителей компактных и практичных решений. Этот Mini-Tower корпус, выполненный из прочной стали, отличается лаконичным черным дизайном, что делает его универсальным вариантом для любого интерьера. Устройство оснащено верхним расположением блока питания, который уже идет в комплекте, обеспечивая мощность в 500 Вт. Это идеальное решение для сборки среднеразмерного ПК, поддерживающего форм-факторы материнских плат mATX и mini-ITX. Корпус EXEGATE позволяет установить процессорный кулер высотой до 140 мм и видеокарту длиной до 220 мм, что предоставляет достаточно гибкости для выбора компонентов. Для расширения возможностей ПК предусмотрено 4 слота расширения, а также разнообразные внутренние и внешние отсеки: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей, три отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для устройств формата 5,25 дюймов. С весом всего 3,7 кг, этот корпус является легким и простым в транспортировке, что является дополнительным преимуществом для пользователей, заинтересованных в мобильных решениях.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x420 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE предлагает отличное сочетание функциональности и стиля для любителей компактных и практичных решений. Этот Mini-Tower корпус, выполненный из прочной стали, отличается лаконичным черным дизайном, что делает его универсальным вариантом для любого интерьера. Устройство оснащено верхним расположением блока питания, который уже идет в комплекте, обеспечивая мощность в 500 Вт. Это идеальное решение для сборки среднеразмерного ПК, поддерживающего форм-факторы материнских плат mATX и mini-ITX. Корпус EXEGATE позволяет установить процессорный кулер высотой до 140 мм и видеокарту длиной до 220 мм, что предоставляет достаточно гибкости для выбора компонентов. Для расширения возможностей ПК предусмотрено 4 слота расширения, а также разнообразные внутренние и внешние отсеки: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей, три отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для устройств формата 5,25 дюймов. С весом всего 3,7 кг, этот корпус является легким и простым в транспортировке, что является дополнительным преимуществом для пользователей, заинтересованных в мобильных решениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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