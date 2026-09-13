Top.Mail.Ru
Корпус Zalman P10 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman P10 White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Zalman P10 White - фото 1
Корпус Zalman P10 White - фото 2
Корпус Zalman P10 White - фото 3
Корпус Zalman P10 White - фото 4
Корпус Zalman P10 White - фото 5
Корпус Zalman P10 White - фото 6
Корпус Zalman P10 White - фото 7
Корпус Zalman P10 White - фото 8
Корпус Zalman P10 White - фото 9
Корпус Zalman P10 White - фото 10
Корпус Zalman P10 White - фото 11
Корпус Zalman P10 White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P10 White - фото 1
  • Корпус Zalman P10 White - фото 2
  • Корпус Zalman P10 White - фото 3
  • Корпус Zalman P10 White - фото 4
  • Корпус Zalman P10 White - фото 5
  • Корпус Zalman P10 White - фото 6
  • Корпус Zalman P10 White - фото 7
  • Корпус Zalman P10 White - фото 8
  • Корпус Zalman P10 White - фото 9
  • Корпус Zalman P10 White - фото 10
  • Корпус Zalman P10 White - фото 11
  • Корпус Zalman P10 White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723141
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x418 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0 TYPE-A, USB TYPE-C, разъем микрофона/наушников
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P10 White

Корпус Zalman Mini-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Сочетая материалы из пластика, стали и стекла, этот корпус обладает весом всего 6,1 кг, что делает его легким и удобным в транспортировке. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид. Корпус оснащён одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. ARGB подсветка добавляет эффектную визуализацию, позволяя индивидуализировать внешний вид вашей системы. Одним из преимуществ этого корпуса является боковое окно, которое позволяет оценить внутреннее оформление и демонстрировать установленное оборудование. Zalman Mini-Tower поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 173 мм и видеокарт длиной до 384 мм, что позволяет размещать современные компоненты без ограничений. Однако стоит учесть, что корпус рассчитан на платы форм-фактора mini-ITX. Блок питания в этом корпусе располагается в нижней части, что способствует лучшей циркуляции воздуха и удобству сборки. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предоставляет все необходимые особенности для создания компактной и производительной системы. Корпус имеет пять слотов расширения, что обеспечивает достаточное пространство для установки различных дополнительных карт. Выбирая Zalman, вы выбираете сочетание стиля и функциональности, что делает его отличным выбором для любого энтузиаста или профессионала, стремящегося создать мощную и эстетически привлекательную компьютерную систему.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P10 White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x418 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 3.0 TYPE-A, USB TYPE-C, разъем микрофона/наушников
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman Mini-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Сочетая материалы из пластика, стали и стекла, этот корпус обладает весом всего 6,1 кг, что делает его легким и удобным в транспортировке. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид. Корпус оснащён одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. ARGB подсветка добавляет эффектную визуализацию, позволяя индивидуализировать внешний вид вашей системы. Одним из преимуществ этого корпуса является боковое окно, которое позволяет оценить внутреннее оформление и демонстрировать установленное оборудование. Zalman Mini-Tower поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 173 мм и видеокарт длиной до 384 мм, что позволяет размещать современные компоненты без ограничений. Однако стоит учесть, что корпус рассчитан на платы форм-фактора mini-ITX. Блок питания в этом корпусе располагается в нижней части, что способствует лучшей циркуляции воздуха и удобству сборки. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предоставляет все необходимые особенности для создания компактной и производительной системы. Корпус имеет пять слотов расширения, что обеспечивает достаточное пространство для установки различных дополнительных карт. Выбирая Zalman, вы выбираете сочетание стиля и функциональности, что делает его отличным выбором для любого энтузиаста или профессионала, стремящегося создать мощную и эстетически привлекательную компьютерную систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman P10 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...