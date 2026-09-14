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Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR

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Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 1
Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 2
Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 3
Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 4
Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 5
Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 1
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 2
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 3
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 4
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 5
  • Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726783
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
330 ? 218 ? 445 мм
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х31
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR

Корпус Mana Dynamic сочетает уникальную переднюю сетку для улучшенного воздушного потока и поддержку высокопроизводительных компонентов, идеально подходя для мощных и стильных сборок. Современные порты и оптимизированное расположение накопителей повышают удобство и производительность. Уникальная передняя сетка обеспечивает современный вид и улучшает охлаждение, поддерживая прохладу компонентов. В корпусе предустановлено четыре вентилятора (три спереди, один сзади), есть поддержка дополнительных вентиляторов и 240 мм жидкостного радиатора сверху. Просторный интерьер поддерживает материнские платы ATX и Micro-ATX, видеокарты длиной до 310 мм и кулеры до 180 мм. Передняя панель оснащена USB Type-C, двумя USB 3.0 и HD аудио для удобного подключения. Для хранения предусмотрены отсеки под 1 ? 3.5? HDD и 1 ? 2.5? SSD — необходимые варианты для современных сборок.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
330 ? 218 ? 445 мм
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Mana Dynamic сочетает уникальную переднюю сетку для улучшенного воздушного потока и поддержку высокопроизводительных компонентов, идеально подходя для мощных и стильных сборок. Современные порты и оптимизированное расположение накопителей повышают удобство и производительность. Уникальная передняя сетка обеспечивает современный вид и улучшает охлаждение, поддерживая прохладу компонентов. В корпусе предустановлено четыре вентилятора (три спереди, один сзади), есть поддержка дополнительных вентиляторов и 240 мм жидкостного радиатора сверху. Просторный интерьер поддерживает материнские платы ATX и Micro-ATX, видеокарты длиной до 310 мм и кулеры до 180 мм. Передняя панель оснащена USB Type-C, двумя USB 3.0 и HD аудио для удобного подключения. Для хранения предусмотрены отсеки под 1 ? 3.5? HDD и 1 ? 2.5? SSD — необходимые варианты для современных сборок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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