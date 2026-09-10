Корпус Zalman N5 MF
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman N5 MF
Корпус ZALMAN N5 MF представляет собой стильное и функциональное решение для создания игрового или рабочего компьютера. Модель выполнена из высококачественного металла и пластика, а также отличается необычным видом, сочетающим в себе FRGB-подсветку на лицевой панели и прозрачную боковую и переднюю панель из стекла, благодаря которой комплектующие вашей сборки будут всегда на виду. Корпус ZALMAN N5 MF соответствует формату Mid-Tower, что позволяет использовать материнские платы размера Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Благодаря просторному внутреннему пространству допускается установка процессорного кулера высотой до 158 мм, при этом длина видеокарты может достигать 318 мм. Также внутри корпуса предусмотрено 4 отсека для накопителей формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Для питания системы может использоваться блок питания ATX с нижним расположением. Для удобства сборки предусмотрена возможность укладки кабелей за задней стенкой. Корпус ZALMAN N5 MF также отличается эффективной системой охлаждения. Модель поддерживает установку нескольких фронтальных, верхних, нижних и тыловых вентилятора. Помимо этого есть возможность установки системы жидкостного охлаждения, благодаря чему будет обеспечиваться комфортный температурный режим для компонентов.
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