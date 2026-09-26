Top.Mail.Ru
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 1
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 2
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 3
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 4
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 5
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 6
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 7
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 8
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 9
Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 1
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 2
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 3
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 4
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 5
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 6
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 7
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 8
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 9
  • Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612439
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x472x454 мм
Макс. высота процессорного кулера
454
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x90 мм или 1x120 мм, на боковой панели: 2x80 мм или 2x92 мм или 2x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х50х26
Вес, кг.
5.95

Описание товара Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK)

Благодаря шикарному исполнению блока, тишине работы и богатому функционалу, корпус Deepcool Tesseract BF станет мечтой любого геймера, понимающего толк в сборке системного блока. Толщина шасси корпуса способствует погашению вибрации и хорошему шумопоглощению, а просторность габаритов позволит установить видеокарту размером 310 мм. Вентилятор 120х120 мм работает очень тихо и продуктивно, а возможность дополнительной установки еще пяти таких же вентиляторов с разных сторон гарантирует стабильное охлаждение при любом перегреве. Дополнительным удобством станет безвинтовое крепление устройств и удобно расположенные впереди разъемы USB разных форматов, а также гарнитурные выходы. Нижнее размещение блока питания в Deepcool Tesseract BF обеспечивает наилучшую циркуляцию воздушных потоков и максимальную степень охлаждающего эффекта.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x472x454 мм
Макс. высота процессорного кулера
454
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x90 мм или 1x120 мм, на боковой панели: 2x80 мм или 2x92 мм или 2x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря шикарному исполнению блока, тишине работы и богатому функционалу, корпус Deepcool Tesseract BF станет мечтой любого геймера, понимающего толк в сборке системного блока. Толщина шасси корпуса способствует погашению вибрации и хорошему шумопоглощению, а просторность габаритов позволит установить видеокарту размером 310 мм. Вентилятор 120х120 мм работает очень тихо и продуктивно, а возможность дополнительной установки еще пяти таких же вентиляторов с разных сторон гарантирует стабильное охлаждение при любом перегреве. Дополнительным удобством станет безвинтовое крепление устройств и удобно расположенные впереди разъемы USB разных форматов, а также гарнитурные выходы. Нижнее размещение блока питания в Deepcool Tesseract BF обеспечивает наилучшую циркуляцию воздушных потоков и максимальную степень охлаждающего эффекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...