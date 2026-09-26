Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Tesseract BF черный (DP-CCATX-TSRBFBK)
Благодаря шикарному исполнению блока, тишине работы и богатому функционалу, корпус Deepcool Tesseract BF станет мечтой любого геймера, понимающего толк в сборке системного блока. Толщина шасси корпуса способствует погашению вибрации и хорошему шумопоглощению, а просторность габаритов позволит установить видеокарту размером 310 мм. Вентилятор 120х120 мм работает очень тихо и продуктивно, а возможность дополнительной установки еще пяти таких же вентиляторов с разных сторон гарантирует стабильное охлаждение при любом перегреве. Дополнительным удобством станет безвинтовое крепление устройств и удобно расположенные впереди разъемы USB разных форматов, а также гарнитурные выходы. Нижнее размещение блока питания в Deepcool Tesseract BF обеспечивает наилучшую циркуляцию воздушных потоков и максимальную степень охлаждающего эффекта.
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Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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