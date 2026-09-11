Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376)
Корпус AeroCool – стильное и функциональное решение для создания вашей персональной игровой или рабочей станции. Выполненный из прочной черной стали, данный корпус обеспечивает надежность и долговечность вашей системы. Конструкция корпуса поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать компактную и эффективную компьютерную сборку. Сразу обращает на себя внимание верхнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Корпус AeroCool без предустановленного блока питания имеет внушительный внутренний объем, поддерживающий установку процессорных кулеров высотой до 156 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Это дает широкие возможности для выбора и установки мощных комплектующих. Для организации хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и 2 отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма. В комплект входит один тихий вентилятор диаметром 120 мм с эффектной FRGB-подсветкой, который способствует эффективному охлаждению компонентов системы и создает визуально привлекательную иллюминацию. Корпус обладает четырьмя слотами расширения, что обеспечивает гибкость для установки дополнительных карт и компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется широким набором возможностей для модернизации и оптимизации конфигурации системы по своему вкусу. С корпусом AeroCool вы получаете оптимальное сочетание качества, функциональности и привлекательного дизайна для создания идеального ПК.
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