Top.Mail.Ru
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Crystal Z8 COSMIC белый (CRYSTAL Z8 COS W) - стоимость товара 3200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...