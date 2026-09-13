Корпус Zalman P60 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P60 White
Корпус Zalman сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей, стремящихся собрать мощную и эстетически привлекательную систему. Этот корпус относится к типу Midi-Tower и выполнен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Белый цвет корпуса прекрасно дополнит любое рабочее пространство, а наличие ARGB-подсветки добавит изюминку в оформление вашего ПК. Корпус обладает 7 слотами расширения, что позволяет гибко настроить конфигурацию вашего компьютера. Нижнее расположение блока питания улучшает вентиляцию и облегчает сборку системы. С учетом увеличенной максимальной длины видеокарты до 435 мм и максимальной высоты процессорного кулера до 170 мм, корпус позволяет установить мощные компоненты без ограничений. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены 2 внутренних отсека на 3,5 дюйма и 1 отсек на 2,5 дюйма, что дает возможность гибко подходить к вопросу хранения информации. Наличие окна на боковой стенке из стекла позволяет пользователю любоваться внутренним устройством своего ПК, а также демонстрировать красоту установленной подсветки и аккуратность кабельного манажмента. Вес корпуса составляет 10,2 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Zalman предлагает пользователям элегантное и функциональное решение для сборки высокопроизводительной системы.
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