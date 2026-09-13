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Корпус Zalman P50 DS BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman P50 DS BLACK

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Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 1
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 2
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 3
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 4
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 5
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 6
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 7
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 8
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 9
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 10
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 11
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 12
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 13
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 14
Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 1
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 2
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 3
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 4
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 5
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 6
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 7
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 8
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 9
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 10
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 11
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 12
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 13
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 14
  • Корпус Zalman P50 DS BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723136
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
240x512x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P50 DS BLACK

Корпус ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] типоразмера Mid-Tower подходит для сборки мощного игрового или универсального ПК. Модель совместима с материнскими платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Украшение корпуса ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] – подсветка ARGB.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P50 DS BLACK




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
240x512x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] типоразмера Mid-Tower подходит для сборки мощного игрового или универсального ПК. Модель совместима с материнскими платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Украшение корпуса ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] – подсветка ARGB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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