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Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE)

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Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 1
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 2
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 3
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 4
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 5
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 6
Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 1
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 2
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 3
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 4
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 5
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 6
  • Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714928
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
480x240x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Размеры в упаковке, см
57х57х33
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE)

Montech HS разработанный для удовлетворения ваших стремлений к производительности, HS02 PRO разработан для оптимального охлаждения и эстетики, ориентированной на производительность. Благодаря расширенной гибкости и широкой совместимости он поддерживает все, что вам нужно для идеальной сборки. Благодаря реверсивной конструкции всю конструкцию можно расположить так, чтобы боковая стеклянная панель была как слева, так и справа, что гарантирует, что ваша сборка всегда будет на виду. Изогнутая на 8° стеклянная передняя панель обеспечивает минимальное визуальное прерывание, обеспечивая широкий панорамный обзор, демонстрирующий вашу сборку с повышенной четкостью и стилем.

Отзывы о товаре Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
480x240x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Описание
Montech HS разработанный для удовлетворения ваших стремлений к производительности, HS02 PRO разработан для оптимального охлаждения и эстетики, ориентированной на производительность. Благодаря расширенной гибкости и широкой совместимости он поддерживает все, что вам нужно для идеальной сборки. Благодаря реверсивной конструкции всю конструкцию можно расположить так, чтобы боковая стеклянная панель была как слева, так и справа, что гарантирует, что ваша сборка всегда будет на виду. Изогнутая на 8° стеклянная передняя панель обеспечивает минимальное визуальное прерывание, обеспечивая широкий панорамный обзор, демонстрирующий вашу сборку с повышенной четкостью и стилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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