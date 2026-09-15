Корпус InWin PE689 Black (6141921)
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Характеристики
Описание товара Корпус InWin PE689 Black (6141921)
Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который станет отличным выбором для сборки мощной и эффективной системы. Он оснащен блоком питания мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильное и надежное питание компонентов. Один из особых особенностей данного корпуса - верхнее расположение блока питания, что обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внешние отсеки подходят для установки до четырех устройств формата 5.25, а внутренние отсеки позволяют разместить до пяти устройств формата 3.5, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус InWin PE689 650W Black USB3.0 имеет семь слотов расширения, что позволяет установить дополнительные видеокарты или другие расширительные карты. Размещение жестких дисков осуществляется поперечно, что обеспечивает удобство при установке и обслуживании.
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Теги товара: 2x 120 мм, Нет, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
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