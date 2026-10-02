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Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00)

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Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635179
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
300x537x280
Макс. высота процессорного кулера
200
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х38х37
Вес, кг.
9.7

Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00)

Корпус Thermaltake The Tower 200 имеет оригинальный дизайн и компактные размеры. Его конструкция предполагает сборку производительного игрового ПК. На стальном корпусе есть перфорация для улучшения вентиляции всех элементов ПК. Лицевая панель из закаленного стекла позволяет увидеть внутреннее оформление ПК с RGB-подсветкой. В корпусе есть место для видеокарты длиной до 380 мм. Чтобы исключить ее подвижность, используется специальный стабилизатор. Корпус Thermaltake The Tower 200 оснащен 2 вентиляторами диаметром 140 мм каждый. Поддерживается установка боковых, верхних, тыловых и нижних вентиляторов, за счет чего будет соблюдаться оптимальная температура нагрева всех элементов ПК. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения. Это повысит производительность и снизит уровень шума при нагрузках. На передней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C. Съемные пылевые фильтры предупреждают внутренние загрязнения ПК.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
300x537x280
Макс. высота процессорного кулера
200
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake The Tower 200 имеет оригинальный дизайн и компактные размеры. Его конструкция предполагает сборку производительного игрового ПК. На стальном корпусе есть перфорация для улучшения вентиляции всех элементов ПК. Лицевая панель из закаленного стекла позволяет увидеть внутреннее оформление ПК с RGB-подсветкой. В корпусе есть место для видеокарты длиной до 380 мм. Чтобы исключить ее подвижность, используется специальный стабилизатор. Корпус Thermaltake The Tower 200 оснащен 2 вентиляторами диаметром 140 мм каждый. Поддерживается установка боковых, верхних, тыловых и нижних вентиляторов, за счет чего будет соблюдаться оптимальная температура нагрева всех элементов ПК. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения. Это повысит производительность и снизит уровень шума при нагрузках. На передней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C. Съемные пылевые фильтры предупреждают внутренние загрязнения ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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