Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 200 Black (CA-1X9-00S1WN-00)
Корпус Thermaltake The Tower 200 имеет оригинальный дизайн и компактные размеры. Его конструкция предполагает сборку производительного игрового ПК. На стальном корпусе есть перфорация для улучшения вентиляции всех элементов ПК. Лицевая панель из закаленного стекла позволяет увидеть внутреннее оформление ПК с RGB-подсветкой. В корпусе есть место для видеокарты длиной до 380 мм. Чтобы исключить ее подвижность, используется специальный стабилизатор. Корпус Thermaltake The Tower 200 оснащен 2 вентиляторами диаметром 140 мм каждый. Поддерживается установка боковых, верхних, тыловых и нижних вентиляторов, за счет чего будет соблюдаться оптимальная температура нагрева всех элементов ПК. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения. Это повысит производительность и снизит уровень шума при нагрузках. На передней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C. Съемные пылевые фильтры предупреждают внутренние загрязнения ПК.
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