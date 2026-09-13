Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW
Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной игровой или рабочей станции. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, этот корпус обеспечивает прочность и долговечность, а его изящный белый цвет добавляет современный вид вашему рабочему пространству. Его конструкция форм-фактора Midi-Tower позволяет устанавливать материнские платы различных форматов — от compact mini-ITX до полноразмерных E-ATX, что даёт свободу выбора компонентов. В корпусе достаточно пространства для установки видеокарт длиной до 390 мм и процессорных кулеров высотой до 180 мм, что подходит для самых мощных конфигураций. Прозрачное окно на боковой стенке продемонстрирует внутренности вашей системы и стильную подсветку ARGB, которая легко настраивается и позволит создать уникальную атмосферу. Нижнее расположение блока питания способствует лучшему охлаждению и упрощает укладку кабелей для более аккуратного внешнего вида. Корпус поддерживает до семи слотов расширения и предоставляет возможность установки двух внутренних отсеков 2,5", что достаточно для размещения современных SSD или других накопителей. Благодаря отсутствию встроенного кард-ридера сохраняется минималистичный дизайн, что делает корпус XPG отличным выбором для энтузиастов, стремящихся к ёмкой и эстетически привлекательной сборке. С весом 8,75 кг, корпус XPG остаётся достаточно лёгким для работы с ним, но и в то же время обеспечивает стойкость и стабильность вашей системы. Это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и расширяемости.
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