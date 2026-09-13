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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW

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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 1
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 2
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 3
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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 5
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 6
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 7
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 8
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 9
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 10
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 11
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 12
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 13
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 14
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 15
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 16
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 17
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 18
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 19
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 20
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 21
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 22
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 23
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 1
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 2
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 3
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 4
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 5
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 6
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 7
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 8
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 9
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 10
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 11
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 12
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 13
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 14
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 15
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 16
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 17
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 18
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 19
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 20
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 21
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 22
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 23
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718604
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 496 x 464 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х33
Вес, кг.
10.48

Описание товара Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW

Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной игровой или рабочей станции. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, этот корпус обеспечивает прочность и долговечность, а его изящный белый цвет добавляет современный вид вашему рабочему пространству. Его конструкция форм-фактора Midi-Tower позволяет устанавливать материнские платы различных форматов — от compact mini-ITX до полноразмерных E-ATX, что даёт свободу выбора компонентов. В корпусе достаточно пространства для установки видеокарт длиной до 390 мм и процессорных кулеров высотой до 180 мм, что подходит для самых мощных конфигураций. Прозрачное окно на боковой стенке продемонстрирует внутренности вашей системы и стильную подсветку ARGB, которая легко настраивается и позволит создать уникальную атмосферу. Нижнее расположение блока питания способствует лучшему охлаждению и упрощает укладку кабелей для более аккуратного внешнего вида. Корпус поддерживает до семи слотов расширения и предоставляет возможность установки двух внутренних отсеков 2,5", что достаточно для размещения современных SSD или других накопителей. Благодаря отсутствию встроенного кард-ридера сохраняется минималистичный дизайн, что делает корпус XPG отличным выбором для энтузиастов, стремящихся к ёмкой и эстетически привлекательной сборке. С весом 8,75 кг, корпус XPG остаётся достаточно лёгким для работы с ним, но и в то же время обеспечивает стойкость и стабильность вашей системы. Это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и расширяемости.

Отзывы о товаре Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 496 x 464 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощной игровой или рабочей станции. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, этот корпус обеспечивает прочность и долговечность, а его изящный белый цвет добавляет современный вид вашему рабочему пространству. Его конструкция форм-фактора Midi-Tower позволяет устанавливать материнские платы различных форматов — от compact mini-ITX до полноразмерных E-ATX, что даёт свободу выбора компонентов. В корпусе достаточно пространства для установки видеокарт длиной до 390 мм и процессорных кулеров высотой до 180 мм, что подходит для самых мощных конфигураций. Прозрачное окно на боковой стенке продемонстрирует внутренности вашей системы и стильную подсветку ARGB, которая легко настраивается и позволит создать уникальную атмосферу. Нижнее расположение блока питания способствует лучшему охлаждению и упрощает укладку кабелей для более аккуратного внешнего вида. Корпус поддерживает до семи слотов расширения и предоставляет возможность установки двух внутренних отсеков 2,5", что достаточно для размещения современных SSD или других накопителей. Благодаря отсутствию встроенного кард-ридера сохраняется минималистичный дизайн, что делает корпус XPG отличным выбором для энтузиастов, стремящихся к ёмкой и эстетически привлекательной сборке. С весом 8,75 кг, корпус XPG остаётся достаточно лёгким для работы с ним, но и в то же время обеспечивает стойкость и стабильность вашей системы. Это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и расширяемости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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