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Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5"

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Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 1
Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 2
Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 3
Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 4
Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 1
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 2
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 3
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 4
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323515
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
140x210x180
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
4.23

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5"

AgeStar 3C4B3A1 — это стационарный внешний корпус (DAS) из прочного алюминия, предназначенный для одновременной установки до 4 жестких дисков формата 3.5" с интерфейсом SATA II/III. Модель выполнена в строгом черном цвете и оснащена информативным LCD-дисплеем. Корпус оптимально подходит для создания емкого домашнего или офисного архива данных без необходимости настройки сложных RAID-массивов.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
140x210x180
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
AgeStar 3C4B3A1 — это стационарный внешний корпус (DAS) из прочного алюминия, предназначенный для одновременной установки до 4 жестких дисков формата 3.5" с интерфейсом SATA II/III. Модель выполнена в строгом черном цвете и оснащена информативным LCD-дисплеем. Корпус оптимально подходит для создания емкого домашнего или офисного архива данных без необходимости настройки сложных RAID-массивов.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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