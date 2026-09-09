Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
140x210x180
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
4.23
Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5"
AgeStar 3C4B3A1 — это стационарный внешний корпус (DAS) из прочного алюминия, предназначенный для одновременной установки до 4 жестких дисков формата 3.5" с интерфейсом SATA II/III. Модель выполнена в строгом черном цвете и оснащена информативным LCD-дисплеем. Корпус оптимально подходит для создания емкого домашнего или офисного архива данных без необходимости настройки сложных RAID-массивов.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
140x210x180
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
AgeStar 3C4B3A1 — это стационарный внешний корпус (DAS) из прочного алюминия, предназначенный для одновременной установки до 4 жестких дисков формата 3.5" с интерфейсом SATA II/III. Модель выполнена в строгом черном цвете и оснащена информативным LCD-дисплеем. Корпус оптимально подходит для создания емкого домашнего или офисного архива данных без необходимости настройки сложных RAID-массивов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус для HDD AgeStar 3C4B3A1 SATA II алюминий черный LCD 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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