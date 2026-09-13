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Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010)

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Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 1
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 2
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 3
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 4
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 5
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 6
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 7
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 8
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 9
Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 1
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 2
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 3
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 4
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 5
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 6
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 7
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 8
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 9
  • Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718491
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220?430?465 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Задняя панель 1х120. Передняя панель 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х49х29
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010)

Корпус ASUS A21 Plus Black - это компактный Mini-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или офисного компьютера. Он имеет стильный и современный дизайн, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Этот корпус поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания с нужной мощностью и характеристиками. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и улучшает общую производительность системы. Материал окна из закаленного стекла позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашего ПК, добавляя эстетичности и элегантности вашему рабочему месту или игровой зоне. Внутренние отсеки для жестких дисков 3.5" и 2.5" предлагают достаточно места для хранения данных и установки необходимых накопителей. Корпус ASUS A21 Plus Black имеет 5 слотов расширения, что позволяет вам установить различные видеокарты, звуковые карты или другие дополнительные устройства для расширения функциональности вашего компьютера. Размещение HDD в поперечном положении обеспечивает легкий доступ к жестким дискам и удобство при установке дополнительного оборудования. В целом, корпус ASUS A21 Plus Black - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стильный внешний вид. Этот корпус обеспечит надежную защиту ваших компонентов, оптимальное охлаждение и возможность создать уникальную компьютерную систему, которая будет соответствовать вашим потребностям и предпочтениям.

Отзывы о товаре Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220?430?465 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Задняя панель 1х120. Передняя панель 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS A21 Plus Black - это компактный Mini-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или офисного компьютера. Он имеет стильный и современный дизайн, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Этот корпус поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания с нужной мощностью и характеристиками. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и улучшает общую производительность системы. Материал окна из закаленного стекла позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашего ПК, добавляя эстетичности и элегантности вашему рабочему месту или игровой зоне. Внутренние отсеки для жестких дисков 3.5" и 2.5" предлагают достаточно места для хранения данных и установки необходимых накопителей. Корпус ASUS A21 Plus Black имеет 5 слотов расширения, что позволяет вам установить различные видеокарты, звуковые карты или другие дополнительные устройства для расширения функциональности вашего компьютера. Размещение HDD в поперечном положении обеспечивает легкий доступ к жестким дискам и удобство при установке дополнительного оборудования. В целом, корпус ASUS A21 Plus Black - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стильный внешний вид. Этот корпус обеспечит надежную защиту ваших компонентов, оптимальное охлаждение и возможность создать уникальную компьютерную систему, которая будет соответствовать вашим потребностям и предпочтениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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