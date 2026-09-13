Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010)
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus A21 PLUS TG ARGB Black-SI ARGB FANS (90DC00H0-B19010)
Корпус ASUS A21 Plus Black - это компактный Mini-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или офисного компьютера. Он имеет стильный и современный дизайн, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Этот корпус поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания с нужной мощностью и характеристиками. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и улучшает общую производительность системы. Материал окна из закаленного стекла позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашего ПК, добавляя эстетичности и элегантности вашему рабочему месту или игровой зоне. Внутренние отсеки для жестких дисков 3.5" и 2.5" предлагают достаточно места для хранения данных и установки необходимых накопителей. Корпус ASUS A21 Plus Black имеет 5 слотов расширения, что позволяет вам установить различные видеокарты, звуковые карты или другие дополнительные устройства для расширения функциональности вашего компьютера. Размещение HDD в поперечном положении обеспечивает легкий доступ к жестким дискам и удобство при установке дополнительного оборудования. В целом, корпус ASUS A21 Plus Black - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стильный внешний вид. Этот корпус обеспечит надежную защиту ваших компонентов, оптимальное охлаждение и возможность создать уникальную компьютерную систему, которая будет соответствовать вашим потребностям и предпочтениям.
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