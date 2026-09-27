Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 5
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 6
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 6
  • Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x400x380
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
140

Описание товара Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS)

Серия корпусов Mistery для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции. Цвет и режим подсветки передней панели регулируются кнопкой, расположенной в верхней части корпуса.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x400x380
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов Mistery для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции. Цвет и режим подсветки передней панели регулируются кнопкой, расположенной в верхней части корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...