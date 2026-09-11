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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA500 (EX290183RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA500 (EX290183RUS)

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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA500 (EX290183RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527804
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180x415x352
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
70

Описание товара Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA500 (EX290183RUS)

Серия корпусов ExeGate AA ориентирована сборку компьютеров для предприятий малого и среднего бизнеса. Полноразмерные Midi Tower корпуса удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к оборудованию в корпоративном сегменте.

Отзывы о товаре Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA500 (EX290183RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180x415x352
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов ExeGate AA ориентирована сборку компьютеров для предприятий малого и среднего бизнеса. Полноразмерные Midi Tower корпуса удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к оборудованию в корпоративном сегменте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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