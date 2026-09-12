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Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00)

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Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 1
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 2
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 3
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 4
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 5
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 6
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 7
Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 1
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 2
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 3
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 4
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 5
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 6
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 7
  • Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667020
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00)

Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] среднеразмерного форм-фактора станет основой мощной игровой машины. Для этого внутри него можно разместить материнскую плату типа E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также видеокарту длиной до 36 см. Через сетчатую панель видно установленные кулеры. В сочетании они обеспечивают эффективное охлаждение компонентам, которые находятся внутри. Блок питания можно установить вверху или внизу в зависимости от предпочтения пользователя. Что касается материнской платы, то для этой модели подходят типоразмеры E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Боковые панели корпуса LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] фиксируются на винты сзади.

Отзывы о товаре Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] среднеразмерного форм-фактора станет основой мощной игровой машины. Для этого внутри него можно разместить материнскую плату типа E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также видеокарту длиной до 36 см. Через сетчатую панель видно установленные кулеры. В сочетании они обеспечивают эффективное охлаждение компонентам, которые находятся внутри. Блок питания можно установить вверху или внизу в зависимости от предпочтения пользователя. Что касается материнской платы, то для этой модели подходят типоразмеры E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Боковые панели корпуса LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] фиксируются на винты сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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