Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS)
Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным дизайном, который подойдет для любого интерьера. Вес корпуса составляет 9,86 кг, что делает его достаточно устойчивым и прочным. Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одним из ключевых преимуществ ExeGate является его способность разместить видеокарту длиной до 340 мм, что подходит для большинства современных мощных моделей. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 90 мм, что следует учитывать при подборе системы охлаждения. Для эффективного охлаждения и поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрено четыре встроенных вентилятора размером 120 мм. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению потоков воздуха и улучшает общую циркуляцию. ExeGate также предлагает достаточно пространства для установки накопителей: имеется один внутренний отсек для 2,5-дюймового диска и один для 3,5-дюймового. Однако, блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящую модель под свои требования. Это корпус, который отлично подойдет как для опытных сборщиков, так и для новичков, желающих собрать свой первый настольный компьютер.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, С вентилятором
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