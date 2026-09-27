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Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White)

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Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 1
Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 2
Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 3
Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 4
Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 5
Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 1
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 2
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 3
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 4
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 5
  • Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625781
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Характеристики

Бренд
Cougar
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240x496x465
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х56х32
Вес, кг.
11.7

Описание товара Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White)

Среднеразмерный корпус Cougar Airface Pro RGB впечатляет дизайном и ARGB-подсветкой. Однако опытные пользователи оценят не только его внешний вид, но и практичную конфигурацию. Внутри конструкции из стали и стекла получится разместить материнскую плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, Standard-ATX, видеокарту длиной до 390 мм и сразу 4 вентилятора, предусмотренных в комплекте. При желании количество вентиляторов можно увеличить или установить систему жидкостного охлаждения. Это актуально, если вы собираетесь собрать в корпусе Cougar Airface Pro RGB White мощную игровую «машину» или устройство для работы с графикой. Пылевой фильтр позаботится о том, чтобы внутри было чисто, а возможность прокладывать кабели вдоль задней стенки – о порядке и наличии свободного пространства.

Отзывы о товаре Корпус Cougar Airface Pro RGB белый (Airface Pro RGB White)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cougar
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240x496x465
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Среднеразмерный корпус Cougar Airface Pro RGB впечатляет дизайном и ARGB-подсветкой. Однако опытные пользователи оценят не только его внешний вид, но и практичную конфигурацию. Внутри конструкции из стали и стекла получится разместить материнскую плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, Standard-ATX, видеокарту длиной до 390 мм и сразу 4 вентилятора, предусмотренных в комплекте. При желании количество вентиляторов можно увеличить или установить систему жидкостного охлаждения. Это актуально, если вы собираетесь собрать в корпусе Cougar Airface Pro RGB White мощную игровую «машину» или устройство для работы с графикой. Пылевой фильтр позаботится о том, чтобы внутри было чисто, а возможность прокладывать кабели вдоль задней стенки – о порядке и наличии свободного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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