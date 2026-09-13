Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723453
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верх: 120mm*3/140mm*2; низ 120mm*3; сбоку 120mm*3/140mm*2; сзади 120mm*1
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5
Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital
В Ocypus буква «О» означает больше, чем просто название — она отражает то, как вы владеете своей сборкой, наблюдаете за ней и оптимизируете её. Панорамное изогнутое стекло Iota C70 Curve позволяет вам подчеркнуть свой стиль, демонстрируя каждый компонент и каждый индикатор. Встроенный цифровой дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру процессора и видеокарты. А благодаря органическому узору в виде капель дождя, выгравированному на стекле, даже мельчайшие детали оживят вашу сборку.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верх: 120mm*3/140mm*2; низ 120mm*3; сбоку 120mm*3/140mm*2; сзади 120mm*1
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
В Ocypus буква «О» означает больше, чем просто название — она отражает то, как вы владеете своей сборкой, наблюдаете за ней и оптимизируете её. Панорамное изогнутое стекло Iota C70 Curve позволяет вам подчеркнуть свой стиль, демонстрируя каждый компонент и каждый индикатор. Встроенный цифровой дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру процессора и видеокарты. А благодаря органическому узору в виде капель дождя, выгравированному на стекле, даже мельчайшие детали оживят вашу сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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