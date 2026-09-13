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Корпус Montech Heritage PRO (B) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Heritage PRO (B) черный

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Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 1
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 2
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 3
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 4
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 5
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 6
Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 1
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 2
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 3
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 4
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 5
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 6
  • Корпус Montech Heritage PRO (B) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714923
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 368 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный, бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х33
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Heritage PRO (B) черный

Корпус Montech — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и производительного компьютера. Выполненный в типоразмере Mini-Tower, он обладает элегантным дизайном с сочетанием черного и бежевого цветов, который прекрасно впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочных материалов — пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Боковая стенка из стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК, что особенно понравится любителям эстетической составляющей сборки. Для обеспечения эффективного охлаждения компонентов в корпусе предусмотрены 5 встроенных вентиляторов: два 120 мм вентилятора спереди и три 120 мм вентилятора сверху, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и понижению температуры внутри корпуса. Корпус Montech поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и ATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, а длина видеокарты — до впечатляющих 400 мм, что позволяет использовать мощные и современные компоненты. С нижним расположением блока питания обеспечивается более чистая укладка кабелей и улучшенный воздушный поток. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5 дюйма и один отсек 3,5 дюйма, позволяющие использовать различные конфигурации накопителей. Кроме того, корпус обладает пятью слотами расширения, которые дают возможность установки дополнительных карт и устройств. Корпус Montech идеально подходит для пользователей, которым важно сочетание компактности, стильного внешнего вида и функциональности.

Отзывы о товаре Корпус Montech Heritage PRO (B) черный




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 368 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный, бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и производительного компьютера. Выполненный в типоразмере Mini-Tower, он обладает элегантным дизайном с сочетанием черного и бежевого цветов, который прекрасно впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочных материалов — пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Боковая стенка из стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК, что особенно понравится любителям эстетической составляющей сборки. Для обеспечения эффективного охлаждения компонентов в корпусе предусмотрены 5 встроенных вентиляторов: два 120 мм вентилятора спереди и три 120 мм вентилятора сверху, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и понижению температуры внутри корпуса. Корпус Montech поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и ATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, а длина видеокарты — до впечатляющих 400 мм, что позволяет использовать мощные и современные компоненты. С нижним расположением блока питания обеспечивается более чистая укладка кабелей и улучшенный воздушный поток. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5 дюйма и один отсек 3,5 дюйма, позволяющие использовать различные конфигурации накопителей. Кроме того, корпус обладает пятью слотами расширения, которые дают возможность установки дополнительных карт и устройств. Корпус Montech идеально подходит для пользователей, которым важно сочетание компактности, стильного внешнего вида и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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