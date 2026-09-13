Корпус Montech Heritage PRO (B) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Heritage PRO (B) черный
Корпус Montech — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и производительного компьютера. Выполненный в типоразмере Mini-Tower, он обладает элегантным дизайном с сочетанием черного и бежевого цветов, который прекрасно впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочных материалов — пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Боковая стенка из стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК, что особенно понравится любителям эстетической составляющей сборки. Для обеспечения эффективного охлаждения компонентов в корпусе предусмотрены 5 встроенных вентиляторов: два 120 мм вентилятора спереди и три 120 мм вентилятора сверху, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и понижению температуры внутри корпуса. Корпус Montech поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и ATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, а длина видеокарты — до впечатляющих 400 мм, что позволяет использовать мощные и современные компоненты. С нижним расположением блока питания обеспечивается более чистая укладка кабелей и улучшенный воздушный поток. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5 дюйма и один отсек 3,5 дюйма, позволяющие использовать различные конфигурации накопителей. Кроме того, корпус обладает пятью слотами расширения, которые дают возможность установки дополнительных карт и устройств. Корпус Montech идеально подходит для пользователей, которым важно сочетание компактности, стильного внешнего вида и функциональности.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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