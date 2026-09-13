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Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW

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Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 3
Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718527
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
Ширина 210 мм Высота 460 мм Глубина 371 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
микрофон/наушники Combo, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х27
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или домашнего ПК. Выполненный в типоразмере Midi-Tower, корпус сочетает в себе элегантный черный цвет и качественные материалы, такие как сталь и стекло, что обеспечивает прочность и современный вид. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера, в то время как встроенная RGB-подсветка придает дополнительную эстетику и возможность персонализировать внешний вид вашего компьютера. Корпус поддерживает все основные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 166 мм и видеокарт длиной до 335 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для решения самых сложных задач. Семь слотов расширения обеспечивают возможность установки различных дополнительных плат. В корпусе предусмотрен один отсек для 2,5-дюймового накопителя и четыре предварительно установленных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает его охлаждение и упрощает управление проводами. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сосредоточиться на других, более важных для геймеров и энтузиастов, характеристиках. Корпус XPG — это надежное и стильное решение для создания вашего идеального ПК с широкими возможностями для апгрейда и модернизации.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
Ширина 210 мм Высота 460 мм Глубина 371 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
микрофон/наушники Combo, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или домашнего ПК. Выполненный в типоразмере Midi-Tower, корпус сочетает в себе элегантный черный цвет и качественные материалы, такие как сталь и стекло, что обеспечивает прочность и современный вид. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера, в то время как встроенная RGB-подсветка придает дополнительную эстетику и возможность персонализировать внешний вид вашего компьютера. Корпус поддерживает все основные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 166 мм и видеокарт длиной до 335 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для решения самых сложных задач. Семь слотов расширения обеспечивают возможность установки различных дополнительных плат. В корпусе предусмотрен один отсек для 2,5-дюймового накопителя и четыре предварительно установленных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает его охлаждение и упрощает управление проводами. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сосредоточиться на других, более важных для геймеров и энтузиастов, характеристиках. Корпус XPG — это надежное и стильное решение для создания вашего идеального ПК с широкими возможностями для апгрейда и модернизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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