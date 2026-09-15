Top.Mail.Ru
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 020 руб. 
Начислим 577 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 635137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
36 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x567x490
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х63х43
Вес, кг.
21.15

Описание товара Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)

Черный корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] относится к среднеразмерному формату. Он состоит из пластика, стали и стекла толщиной 5 мм. ARGB-подсветка из нескольких десятков светодиодов хорошо смотрится сквозь стекло. Возможность установки системы водяного охлаждения – еще один плюс представленной модели. Боковые панели фиксируются за счет боковых винтов. Корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] имеет помпу D5 и распределительную панель. Все это говорит о том, что устройство создано для геймеров, киберспортсменов и компьютерных энтузиастов.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x567x490
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] относится к среднеразмерному формату. Он состоит из пластика, стали и стекла толщиной 5 мм. ARGB-подсветка из нескольких десятков светодиодов хорошо смотрится сквозь стекло. Возможность установки системы водяного охлаждения – еще один плюс представленной модели. Боковые панели фиксируются за счет боковых винтов. Корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] имеет помпу D5 и распределительную панель. Все это говорит о том, что устройство создано для геймеров, киберспортсменов и компьютерных энтузиастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - по цене 36020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...