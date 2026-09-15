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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574

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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
1290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
1290
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.29х0.2х0.05
Вес, кг.
1

Описание товара Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574

Мотыга РОСТОК 421574, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.

Отзывы о товаре Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
1290
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга РОСТОК 421574, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421574 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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