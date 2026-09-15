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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460

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Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 1
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 2
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 3
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 4
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 5
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 6
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 7
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 8
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 9
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 10
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 11
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 12
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 13
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб. 
Начислим 405 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460
25 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х57х47
Вес, кг.
33.3

Описание товара Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460

Бензиновая газонокосилка ЗУБР 460 мм, 4.5 л.с. ГБ-460 – незаменимый помощник для скашивания травы на средних по размеру территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Вместительный травосборник вмещает в себя до 60 литров скошенной травы, что позволяет сократить частоту перерывов для опустошения. Благодаря наличию дополнительной рукоятки травосборник легко снимается через верх. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 460 мм, 4.5 л.с. ГБ-460 – незаменимый помощник для скашивания травы на средних по размеру территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Вместительный травосборник вмещает в себя до 60 литров скошенной травы, что позволяет сократить частоту перерывов для опустошения. Благодаря наличию дополнительной рукоятки травосборник легко снимается через верх. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460 - по цене 25290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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