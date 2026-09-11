Газонокосилка бензиновая Champion LM4122
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%16 770 руб. 22 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475410
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
25
Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM4122
Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.
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Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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