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Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838)

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Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 1
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 2
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 3
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 4
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 5
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 6
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 7
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 8
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 9
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 10
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 11
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 12
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 13
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 14
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 15
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 16
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 17
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 18
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 19
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 20
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 21
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 22
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 23
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 24
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 25
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 26
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 27
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 28
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 29
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 30
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 31
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 32
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 33
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 34
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 35
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 36
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 37
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 38
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 39
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 40
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 41
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 42
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 43
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 44
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 45
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 46
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 47
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 48
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 49
Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
51
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 25
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 26
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 27
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 28
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 29
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 30
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 31
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 32
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 33
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 34
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 35
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 36
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 37
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 38
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 39
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 40
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 41
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 42
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 43
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 44
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 45
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 46
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 47
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 48
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 49
  • Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 550 руб. 
Начислим 313 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737268
Доставка в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838)
19 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х58х44
Вес, кг.
33

Описание товара Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838)

Бензиновая газонокосилка MTX GL51SP-K 58838 с двигателем объемом 170 см?, приводом на колеса и травосборником объемом 50 л обеспечивает ширину скашивания 51 см. Предназначена для кошения травы на газонах и лужайках, оптимальна для ухода за приусадебным участком небольшой площади. Высота скашивания регулируется в диапазоне 25-75 мм (предусмотрено 7 уровней) — можно привести в порядок спортивную площадку, лужайку для отдыха и т.д. Четырехтактный двигатель мощностью 4,5 л.с. позволяет эффективно решать поставленные задачи.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
170 см3
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка MTX GL51SP-K 58838 с двигателем объемом 170 см?, приводом на колеса и травосборником объемом 50 л обеспечивает ширину скашивания 51 см. Предназначена для кошения травы на газонах и лужайках, оптимальна для ухода за приусадебным участком небольшой площади. Высота скашивания регулируется в диапазоне 25-75 мм (предусмотрено 7 уровней) — можно привести в порядок спортивную площадку, лужайку для отдыха и т.д. Четырехтактный двигатель мощностью 4,5 л.с. позволяет эффективно решать поставленные задачи.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л// MTX (58838) - данный товар вы можете купить по цене 19550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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