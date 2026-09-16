Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л// MTX (58837)
Бензиновая газонокосилка MTX GL46SP-K представляет собой надежное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем объемом 145 куб.см и мощностью 3.5 л.с., она обеспечивает эффективное скашивание травы шириной 46 см. Центральная регулировка высоты скашивания позволяет выбрать один из семи режимов, от 25 до 75 мм, что делает ее универсальной для различных типов газонов. Комбинированный травосборник объемом 50 литров позволяет собирать значительное количество травы, а функция мульчирования способствует улучшению состояния почвы. Металлический и пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Прямой привод на нож упрощает эксплуатацию, а большие задние колеса способствуют легкому передвижению по участку. Емкость топливного бака 0.8 литра обеспечивает продолжительную работу без частых заправок.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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