Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%22 610 руб. 48 436 руб.
В наличии
Код товара: 475372
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 610 руб. -53%
48 436 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
78х50х43
Вес, кг.
22
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличии БесплатноЦена 23 740 руб. 34 000 руб.5935 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM4630
-
В наличии БесплатноЦена 24 400 руб. 34 625 руб.6100 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM5131
-
В наличииЦена 24 910 руб.6228 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 ...
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460
-
В наличииЦена 26 070 руб.6518 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличии БесплатноЦена 28 890 руб. 41 981 руб.7223 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
-
В наличииЦена 29 220 руб.7305 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитГазонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2...
-
В наличии БесплатноЦена 31 640 руб. 44 750 руб.7910 руб. в СплитГазонокосилка Champion LM5347
-
В наличииЦена 37 540 руб. 51 863 руб.9385 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM5645
-
В наличииЦена 62 000 руб.15500 руб. в СплитГазонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RLM36x41H60PG 5133005544
Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Купить Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - по цене 22610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л