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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л

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Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 1
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 2
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 3
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 4
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 5
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 6
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 7
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 8
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 9
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 1
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 2
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 3
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 4
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 5
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 6
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 7
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 8
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 9
  • Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
22 610 руб.  48 436 руб. 
Начислим 362 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л
22 610 руб. -53%
48 436 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Размеры в упаковке, см
78х50х43
Вес, кг.
22

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л

Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.



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Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Описание
Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion трав/к 40л - по цене 22610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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