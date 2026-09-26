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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4840
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
23 000 руб.  40 669 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181883
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4840
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
850x565x520 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х50х45
Вес, кг.
37.29

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014

Газонокосилка бензиновая самоходная PATRIOT PT 47 LS Мощная бензиновая газонокосилка РТ 47 LS с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участках. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования. Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность высоты кошения. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Для облегчения работы газонокосилка оснащена приводом на колеса. Корпус косилки оснащен штуцером для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. В комплект поставки входит приспособление для мульчирования.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
4840
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Развернуть
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
850x565x520 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка бензиновая самоходная PATRIOT PT 47 LS Мощная бензиновая газонокосилка РТ 47 LS с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участках. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования. Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность высоты кошения. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Для облегчения работы газонокосилка оснащена приводом на колеса. Корпус косилки оснащен штуцером для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. В комплект поставки входит приспособление для мульчирования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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Доставка
Отзывы


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