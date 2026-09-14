Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM382Z 620Вт
Газонокосилка Makita — это надежное и функциональное устройство, разработанное для легкого и эффективного ухода за газонами. С весом в 14,2 кг и питанием от мощного Li-Ion аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, эта модель обеспечивает длительную автономную работу и свободу передвижения без привязки к электросети. Максимальная высота скашивания достигает 75 мм, что позволяет справляться даже с высокими зарослями, а минимальная в 20 мм подходит для придания газону аккуратного и ухоженного вида. Ширина скашивания составляет 38 см, что оптимально для средних по размеру участков. Газонокосилка оснащена регулируемой системой высоты скашивания, которая позволяет легко подстроить ее под ваши нужды. При мощности двигателя в 620 Вт и частоте вращения шпинделя в 3700 об/мин агрегат обеспечивает высокую производительность и качество стрижки. Одним из важных преимуществ данного устройства является функция мульчирования, которая способствует улучшению состояния газона путем измельчения и распределения скошенной травы в качестве естественного удобрения. Объем травосборника в 40 литров помогает минимизировать частоту его опустошения и увеличить эффективность процесса. Газонокосилка не является самоходной, что позволяет операторам полностью контролировать процесс кошения и маневрировать с максимальной точностью. Модель произведена в Китае под брендом Makita, который славится своим качеством и инновационными решениями на рынке электроинструментов.
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