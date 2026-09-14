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Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт

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Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 6
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 7
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 8
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 9
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 10
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 11
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 12
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 13
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 14
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 15
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 16
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 17
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 18
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 19
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 20
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 21
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 22
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 23
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 24
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 25
Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 6
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 7
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 8
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 9
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 10
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 11
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 12
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 13
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 14
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 15
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 16
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 17
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 18
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 19
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 20
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 21
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 22
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 23
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 24
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 25
  • Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732555
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Характеристики

Бренд
Makita
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х51х45
Вес, кг.
22

Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт

Центральная регулировка высоты среза (8 фиксированных положений) — настройка без инструмента, быстро и удобно. Мульчирующая насадка — измельчает траву и равномерно распределяет её по газону (удерживает влагу и удобряет почву). Травосборник 50 л — снижает частоту остановок для очистки; мягкий материал облегчает выгрузку. Регулируемая рукоятка — подстраивается под рост пользователя. Вертикальное хранение — экономит место (нажимная планка без инструмента).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita LM004GZ 740Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Мощность электрического двигателя, Вт
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Центральная регулировка высоты среза (8 фиксированных положений) — настройка без инструмента, быстро и удобно. Мульчирующая насадка — измельчает траву и равномерно распределяет её по газону (удерживает влагу и удобряет почву). Травосборник 50 л — снижает частоту остановок для очистки; мягкий материал облегчает выгрузку. Регулируемая рукоятка — подстраивается под рост пользователя. Вертикальное хранение — экономит место (нажимная планка без инструмента).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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