Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382CM2 с шириной скашивания 38 см. На DLM382CM2 предусмотрены системы защиты инструмента/аккумулятора: от перегрузки, перегрева и перезарядки. При включении одной из систем защиты инструмент автоматически отключается. Запускается газонокосилка стандартным путем, с помощью кнопочного и рычажного выключателей. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Makita DLM382CM2 имеет индикатор уровня травы. Если корзина для травы не заполнена до верха, индикатор во время работы плавает, если заполнена — индикатор неподвижен. Газонокосилка Makita DLM382CM2 поставляется в коробке с двумя аккумуляторами по 4.0 Ач, двух портовым зарядным устройством, ножом, крепежом и травосборником.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
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