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Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2

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Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 1
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 2
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 3
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 4
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 5
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 6
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 7
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 8
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 9
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 10
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 11
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 12
Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
1900
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 6
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 7
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 8
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 9
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 10
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 11
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 12
  • Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732560
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Характеристики

Бренд
Makita
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
1900
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х48х40
Вес, кг.
21.6

Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2

Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382CM2 с шириной скашивания 38 см. На DLM382CM2 предусмотрены системы защиты инструмента/аккумулятора: от перегрузки, перегрева и перезарядки. При включении одной из систем защиты инструмент автоматически отключается. Запускается газонокосилка стандартным путем, с помощью кнопочного и рычажного выключателей. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Makita DLM382CM2 имеет индикатор уровня травы. Если корзина для травы не заполнена до верха, индикатор во время работы плавает, если заполнена — индикатор неподвижен. Газонокосилка Makita DLM382CM2 поставляется в коробке с двумя аккумуляторами по 4.0 Ач, двух портовым зарядным устройством, ножом, крепежом и травосборником.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita DLM382CM2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3700
Мощность электрического двигателя, Вт
1900
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382CM2 с шириной скашивания 38 см. На DLM382CM2 предусмотрены системы защиты инструмента/аккумулятора: от перегрузки, перегрева и перезарядки. При включении одной из систем защиты инструмент автоматически отключается. Запускается газонокосилка стандартным путем, с помощью кнопочного и рычажного выключателей. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Makita DLM382CM2 имеет индикатор уровня травы. Если корзина для травы не заполнена до верха, индикатор во время работы плавает, если заполнена — индикатор неподвижен. Газонокосилка Makita DLM382CM2 поставляется в коробке с двумя аккумуляторами по 4.0 Ач, двух портовым зарядным устройством, ножом, крепежом и травосборником.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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