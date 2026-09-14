Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM539Z 860Вт

Технические характеристики Makita DLM539Z Напряжение аккумулятора 2х18 В Индикатор заряда аккумулятора светодиод Мульчирование с мульчированием Объем травосборника 70 л Ширина обработки 53 см Тип передвижения самоходная косилка Регулировка высоты кошения центральная Высота обработки 20-100 мм Питание аккумуляторные Тип запуска электростарт Все характеристики Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM539Z предназначена для эффективной работы на больших площадях до 10 соток, сочетая в себе профессиональные характеристики и высокую маневренность. Эта самоходная модель с шириной кошения 53 см и мощным бесщеточным двигателем гарантирует высокую производительность и длительное время работы, благодаря эффективной системе питания. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель Бесщеточный асинхронный двигатель обеспечивает низкий уровень шума до 92 дБ и увеличенную долговечность. Эффективность двигателя способствует сокращению времени зарядки и повышению продолжительности работы, что критически важно для обработки больших площадей. Адаптивная система кошения Система регулировки высоты кошения в 10 ступеней от 20 до 100 мм позволяет точно адаптировать косилку к различным условиям ландшафта и типам травы, обеспечивая идеальный рез и ухоженный вид газона. Продолжительная работа Хотя аккумуляторы не входят в комплект, двухаккумуляторная система на 18 В каждый предлагает увеличенное время работы и высокую мощность, поддерживая эффективность на протяжении всего процесса кошения. Удобство и комфорт в использовании Самоходная функциональность значительно облегчает управление косилкой на больших участках, снижая физическую нагрузку на оператора и увеличивая скорость выполнения работ. Простота хранения и транспортировки Складываемая ручка управления и компактные габариты (1040x580 мм) делают газонокосилку удобной для хранения и транспортировки, не требуя много места в гараже или хозяйственной постройке. Эффективное мульчирование и управление отходами Функция мульчирования возвращает питательные вещества назад в газон, улучшая его состояние и внешний вид. Большой травосборник объемом 70 литров с индикатором наполнения позволяет реже останавливаться для его опустошения. Долговечность и надежность Ударопрочный ABS пластик корпуса и профессиональный класс обеспечивают высокую стойкость к износу и коррозии, что гарантирует долгосрочное использование даже в интенсивных условиях. Читать подробнее Технические характеристики Makita DLM539Z Характеристики двигателя и устройства Питание аккумуляторные Тип запуска электростарт Тип двигателя бесщеточный (асинхронный) Характеристики аккумулятора Напряжение аккумулятора 2х18 В Количество АКБ в комплекте нет в комплекте Тип аккумулятора Li-Ion (литий-ионные) Индикатор заряда аккумулятора светодиод Установка аккумулятора горизонтальная Конструктивные и функциональные особенности Мульчирование с мульчированием Тип управления двуручное Объем травосборника 70 л Материал травосборника ткань Диаметр задних колес 230 мм Диаметр передних колес 180 мм Индикатор наполнения травосборника есть Складываемая ручка управления есть Конструкция ручки складные Наличие травосборника с травосборником Дополнительная информация Количество регулировок высоты кошения 10 ступеней Вид газонокосилки Ширина обработки 53 см Тип передвижения самоходная косилка Площадь обработки 10 соток Регулировка высоты кошения центральная Гарантия 36 месяцев Высота 1040 мм Ширина 580 мм Комплектация картонная коробка Класс профессиональные Уровень шума 92 дБ Материал корпуса ABS-пластик Вес 30.4 кг Высота обработки 20-100 мм Страна происхождения Япония Вид инструмента газонокосилки Комплектация - Газонокосилка; - мульчирующая заглушка; - режущий нож; - стопорный штифт, 6 мм; - торцевой ключ, 17 мм; - торцевой ключ, 13 мм; - травосборник; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; *аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.