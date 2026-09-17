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Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE

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Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 1
Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 2
Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 3
Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 4
Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 5
Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
171 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 1
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 2
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 3
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 4
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 5
  • Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743087
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
171 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
51
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
электрический стартер
Габариты без упаковки, мм
910х493х580 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х58х49
Вес, кг.
36.68

Описание товара Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE

Самоходная бензиновая газонокосилка MLM-51SE оснащена мощным 4-тактным двигателем, имеет большой травосборник и широкий диапазон высот кошения для кошения травы на разных уровнях. Модель имеет электрический и ручной стартеры и несколько функций кошения: мульчирование, боковой выброс, задний выброс, сбор в травосборник.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка MaxPiler MLM-51SE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MaxPiler
Рекомендуемая площадь обработки
1 500 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
5.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
171 см3
Объём топливного бака, л
1.2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
70
Развернуть
Ширина скашивания
51
Максимальная высота скашивания
80
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
электрический стартер
Габариты без упаковки, мм
910х493х580 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Самоходная бензиновая газонокосилка MLM-51SE оснащена мощным 4-тактным двигателем, имеет большой травосборник и широкий диапазон высот кошения для кошения травы на разных уровнях. Модель имеет электрический и ручной стартеры и несколько функций кошения: мульчирование, боковой выброс, задний выброс, сбор в травосборник.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Доставка
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