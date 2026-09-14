Газонокосилка роторная Makita LM004GM103 740Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM004GM103 740Вт
Газонокосилка Makita — это высококачественный инструмент для ухода за вашим газоном, сочетающий в себе эффективность и удобство использования. Этот надежный садовый помощник работает от мощного электродвигателя с питанием от современного литий-ионного аккумулятора емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы и быструю зарядку. С шириной скашивания в 43 см, косилка быстро и эффективно справляется даже с большими участками. Одна из отличительных особенностей этой модели — регулируемая высота скашивания, которая варьируется от 20 до 75 мм. Таким образом, вы можете с легкостью настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями или условиями участка. Благодаря возможности мульчирования, газонокосилка Makita не только срезает траву, но и измельчает ее, равномерно распределяя по поверхности и тем самым возвращая питательные вещества в почву. Объемный травосборник на 50 литров позволяет снизить частоту его очистки, делая процесс скашивания еще более удобным и непрерывным. Частота вращения шпинделя достигает 2800 оборотов в минуту, что гарантирует чистоту и аккуратность каждого прохода по газону. Произведенная в Китае, эта модель соответствует высоким стандартам качества и надежности, присущим бренду Makita. Газонокосилка станет идеальным выбором для тех, кто ценит время и качество, обеспечивая профессиональные результаты при минимальных усилиях.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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