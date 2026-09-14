Газонокосилка роторная Makita DLM538Z 860Вт
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM538Z 860Вт
Аккумуляторная газонокосилка DLM538Z станет незаменимым помощником в вашем саду. Это конструктивно эргономичный инструмент с удобной складной рукояткой, ручками для транспортировки, регуляторами для маневрирования и возможностью компактно хранить агрегат, поставив на заднюю часть. Газонокосилка оснащена бесщеточным электродвигателем, работает на литий-ионных аккумуляторах и позволяет выполнять стрижку полосы 53 см за один проход. 4 в 1 (кошение, сбор, мульчирование и задний выброс) Мощный бесщеточный двигатель Безынструментная регулировка ручки по высоте Повышенная пыле- и влагостойкость (технология XPT) Плавный пуск, электротормоз Защита от разряда, перегрузки, перегрева
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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