Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
740
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
38
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Газонокосилка роторная Makita LM003GM103 740Вт
Газонокосилка Makita — это надежное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Оснащенная мощным электрическим двигателем мощностью 740 Вт, она работает от современного Li-Ion аккумулятора с емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает долгую автономность и гибкость в использовании.
Газонокосилка имеет удобную ширину скашивания 38 см, что позволяет быстро справляться с большими участками. Регулировка высоты скашивания в диапазоне от 20 мм до 75 мм дает возможность подстроиться под ваши предпочтения и особенности ландшафта.
В комплект входит вместительный травосборник объемом 40 л, который облегчает уборку и сокращает время на обслуживание. Разработанная и произведенная в Китае под брендом Makita, эта газонокосилка отличается высоким качеством сборки и долговечностью.
Эргономичный дизайн и продуманные детали делают использование газонокосилки удобным и безопасным, а ее экологичность и низкий уровень шума подчеркивают заботу о природе и комфорте окружающих.
Газонокосилка Makita — это надежное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Оснащенная мощным электрическим двигателем мощностью 740 Вт, она работает от современного Li-Ion аккумулятора с емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает долгую автономность и гибкость в использовании.
Газонокосилка имеет удобную ширину скашивания 38 см, что позволяет быстро справляться с большими участками. Регулировка высоты скашивания в диапазоне от 20 мм до 75 мм дает возможность подстроиться под ваши предпочтения и особенности ландшафта.
В комплект входит вместительный травосборник объемом 40 л, который облегчает уборку и сокращает время на обслуживание. Разработанная и произведенная в Китае под брендом Makita, эта газонокосилка отличается высоким качеством сборки и долговечностью.
Эргономичный дизайн и продуманные детали делают использование газонокосилки удобным и безопасным, а ее экологичность и низкий уровень шума подчеркивают заботу о природе и комфорте окружающих.
Газонокосилка роторная Makita LM003GM103 740Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita LM003GM103 740Вт