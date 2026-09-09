Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%28 890 руб. 41 981 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
41.5
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024)
Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Объём топливного бака, л
1.25
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Функция мульчирования
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Мощная бензиновая газонокосилка. Скорость оборотов - 3000 об/мин. Ручка складная с регулируемой высотой. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS (512109024) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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