Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)
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Характеристики
Описание товара Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 (MLLA7210)
Робот-газонокосилка с шириной скашивания 22 см оптимален для участков площадью до 2000 м2. • 3D-сканирование Анализ территории для составления карты местности. • Функция запретных зон и датчик препятствий Устанавливайте недоступные места - точки отдыха людей и животных, внезапно возникшие на пути вещи устройство объедет самостоятельно. • Регулировка высоты скашивания и скорости Выбирайте режим от 30 до 70 мм и плавно изменяйте интенсивность. • Индикатор дождя Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) при обнаружении осадков автоматически едет на док-станцию и возвращается к работе при завершении. • Пластиковый корпус со степенью защиты IPX6 Прочная конструкция с высокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Возможность промывать ножи под струей воды. Встроенный аккумулятор емкостью 5 А*ч с напряжением 20 В обеспечивает автономность. При понижении ресурса до 15% робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro EU (MLLA7210) отправляется на подзарядку. Устройство отличается уровнем шума, не превышающим 64 дБ.
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