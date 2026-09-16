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Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)

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Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 1
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 2
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 3
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 4
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 5
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 6
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 7
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 8
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 9
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 10
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 11
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 12
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 13
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 14
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 15
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 16
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 17
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 18
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 19
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 20
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 21
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 22
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 23
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 24
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 25
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 26
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 27
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 28
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 29
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 30
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 31
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 32
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 33
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 34
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 35
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 36
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 37
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 38
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 39
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 40
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 41
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 42
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 43
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 44
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 45
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 46
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 47
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 48
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 49
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 1
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 2
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 3
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 4
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 5
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 6
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 7
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 8
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 9
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 10
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 11
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 12
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 13
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 14
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 15
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 16
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 17
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 18
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 19
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 20
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 21
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 22
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 23
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 24
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 25
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 26
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 27
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 28
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 29
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 30
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 31
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 32
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 33
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 34
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 35
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 36
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 37
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 38
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 39
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 40
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 41
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 42
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 43
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 44
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 45
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 46
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 47
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 48
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 49
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737270
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х33
Вес, кг.
15

Описание товара Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)

Робот-газонокосилка Denzel Grass Master 1000 58955 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы на небольших приусадебных участках. Оснащена ультразвуковым датчиком и LCD-дисплеем, работает от аккумулятора емкостью 3 А·ч и может подключаться по Wi-Fi. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Техника ухаживает за территорией в автономном режиме, без участия пользователя. Перемещается по заранее определенному участку, контур которого задан при помощи ограничительного провода, входящего в комплект поставки. Площадь рабочей зоны составляет 1000 м2. Можно настроить траекторию движения: хаотичную или спиральную. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм, для этого предусмотрен специальный диск под крышкой в верхней части корпуса.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды

Отзывы о товаре Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-газонокосилка Denzel Grass Master 1000 58955 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы на небольших приусадебных участках. Оснащена ультразвуковым датчиком и LCD-дисплеем, работает от аккумулятора емкостью 3 А·ч и может подключаться по Wi-Fi. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Техника ухаживает за территорией в автономном режиме, без участия пользователя. Перемещается по заранее определенному участку, контур которого задан при помощи ограничительного провода, входящего в комплект поставки. Площадь рабочей зоны составляет 1000 м2. Можно настроить траекторию движения: хаотичную или спиральную. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм, для этого предусмотрен специальный диск под крышкой в верхней части корпуса.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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