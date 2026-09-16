Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737270
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Робот-газонокосилка Denzel Grass Master 1000 58955 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы на небольших приусадебных участках. Оснащена ультразвуковым датчиком и LCD-дисплеем, работает от аккумулятора емкостью 3 А·ч и может подключаться по Wi-Fi. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает эффективное решение поставленных задач.
Техника ухаживает за территорией в автономном режиме, без участия пользователя. Перемещается по заранее определенному участку, контур которого задан при помощи ограничительного провода, входящего в комплект поставки. Площадь рабочей зоны составляет 1000 м2. Можно настроить траекторию движения: хаотичную или спиральную. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм, для этого предусмотрен специальный диск под крышкой в верхней части корпуса.
Робот-газонокосилка Denzel Grass Master 1000 58955 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы на небольших приусадебных участках. Оснащена ультразвуковым датчиком и LCD-дисплеем, работает от аккумулятора емкостью 3 А·ч и может подключаться по Wi-Fi. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает эффективное решение поставленных задач.
Техника ухаживает за территорией в автономном режиме, без участия пользователя. Перемещается по заранее определенному участку, контур которого задан при помощи ограничительного провода, входящего в комплект поставки. Площадь рабочей зоны составляет 1000 м2. Можно настроить траекторию движения: хаотичную или спиральную. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм, для этого предусмотрен специальный диск под крышкой в верхней части корпуса.
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955)