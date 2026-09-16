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Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)

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Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 1
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 2
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 3
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 4
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 5
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 6
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 7
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 8
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 9
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 10
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 11
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 12
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 13
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 14
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 15
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 16
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 17
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 18
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 19
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 20
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 21
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 22
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 23
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 24
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 25
Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
500
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 1
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 2
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 3
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 4
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 5
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 6
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 7
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 8
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 9
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 10
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 11
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 12
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 13
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 14
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 15
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 16
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 17
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 18
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 19
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 20
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 21
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 22
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 23
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 24
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 25
  • Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 480 руб. 
Начислим 488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730065
Доставка в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)
30 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
500
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
1610х680х1180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х56х42
Вес, кг.
29.8

Описание товара Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)

ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), самоходная газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4050-42 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта высокопроизводительная самоходная модель обладает внушительной мощностью и продуманной системой управления. Эксплуатация данной модели будет комфортной и легкой для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Кроме того, предусмотрен боковой выброс , который позволяет эффективно удалять скошенную траву в сторону, что особенно удобно при работе на больших площадях. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность электрического двигателя, Вт
1600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
500
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
1610х680х1180 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), самоходная газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4050-42 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта высокопроизводительная самоходная модель обладает внушительной мощностью и продуманной системой управления. Эксплуатация данной модели будет комфортной и легкой для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Кроме того, предусмотрен боковой выброс , который позволяет эффективно удалять скошенную траву в сторону, что особенно удобно при работе на больших площадях. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
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Доставка
Отзывы


Газонокосилка самоходная аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4050-42) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 30480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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