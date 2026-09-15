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Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p)

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Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 1
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 2
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 3
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 4
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 5
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 6
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 7
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 8
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 9
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 10
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 11
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 12
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 13
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 14
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 15
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 16
Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 390 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p)
23 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
750x560x420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х56х50
Вес, кг.
30

Описание товара Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p)

Легко подстрижет густую растительность на вашем газоне, а при систематичном использовании не даст сорнякам распространиться по участку. Она имеет более мощный (по сравнению с электрическими газонокосилками) двигатель, не боится влажной травы и может автономно работать в любой точке участка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
750x560x420
Страна производитель
Китай
Описание
Легко подстрижет густую растительность на вашем газоне, а при систематичном использовании не даст сорнякам распространиться по участку. Она имеет более мощный (по сравнению с электрическими газонокосилками) двигатель, не боится влажной травы и может автономно работать в любой точке участка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM-460p) - данный товар вы можете купить по цене 23390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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