Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%18 080 руб. 29 248 руб.
В наличии
Код товара: 475424
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 080 руб. -38%
29 248 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х56х49
Вес, кг.
33
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 46 512109005 используется для ухода за газоном на приусадебном участке. Предусмотрена функция мульчирования, которая позволяет мелко измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения. Вместительный травосборник способствует продолжительной работе без остановки для опорожнения. Удобство использования. Регулируемая от 25 до 75 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 46 512109005 используется для ухода за газоном на приусадебном участке. Предусмотрена функция мульчирования, которая позволяет мелко измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения. Вместительный травосборник способствует продолжительной работе без остановки для опорожнения. Удобство использования. Регулируемая от 25 до 75 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Купить Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005 - по цене 18080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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