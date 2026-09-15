Газонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
3300
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб.
В наличии
Код товара: 612760
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
3300
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х56х50
Вес, кг.
24.5
Описание товара Газонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 460 мм, 4.5 л.с. ГБ-460 – незаменимый помощник для скашивания травы на средних по размеру территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Вместительный травосборник вмещает в себя до 60 литров скошенной травы, что позволяет сократить частоту перерывов для опустошения. Благодаря наличию дополнительной рукоятки травосборник легко снимается через верх. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Мощность электрического двигателя, Вт
3300
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Развернуть
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 460 мм, 4.5 л.с. ГБ-460 – незаменимый помощник для скашивания травы на средних по размеру территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Вместительный травосборник вмещает в себя до 60 литров скошенной травы, что позволяет сократить частоту перерывов для опустошения. Благодаря наличию дополнительной рукоятки травосборник легко снимается через верх. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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