Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%8 000 руб. 12 963 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217734
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х38х32
Вес, кг.
12
Описание товара Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт
Электрическая газонокосилка Patriot PT 1433E станет вашей надежной помощницей для стрижки травы на приусадебных участках небольшой площади. Двигатель мощностью 1400 Вт гарантирует высокую продуктивность в процессе работы. Газонокосилка характеризуется шириной скашивания 320 мм. Высоту скашивания можно настраивать в пределах 25-65 мм. Сбор скошенной травы осуществляется в съемный пластиковый контейнер объемом 30 л.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Электрическая газонокосилка Patriot PT 1433E станет вашей надежной помощницей для стрижки травы на приусадебных участках небольшой площади. Двигатель мощностью 1400 Вт гарантирует высокую продуктивность в процессе работы. Газонокосилка характеризуется шириной скашивания 320 мм. Высоту скашивания можно настраивать в пределах 25-65 мм. Сбор скошенной травы осуществляется в съемный пластиковый контейнер объемом 30 л.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Газонокосилка роторная Patriot PT 1433E (512309216) 1400Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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