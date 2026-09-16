Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)
Оригинальный товар
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Характеристики
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб.
В наличии
Код товара: 737271
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х48х38
Вес, кг.
15
Описание товара Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)
Газонокосилка DENZEL — выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Благодаря аккумулятору Li-Ion ёмкостью 3000 мА·ч вы не привязаны к розетке, а значит, косить можно там, где удобно. Просторный травосборник на 35 литров легко справится с зелёной массой даже при обработке большого участка до 1 000 м?. Опция мульчирования позволит вернуть питательные вещества обратно на газон, делая уход умным и экологичным. Ширина захвата 18 см подходит для аккуратной подгонки, а легкий корпус весом 14,9 кг не станет обузой при манёврах. Регулируйте высоту скашивания в диапазоне от 20 до 60 мм, чтобы lawn выглядел именно так, как хочется вам. Всё необходимое для чистого и ухоженного газона — в одном устройстве.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Газонокосилка DENZEL — выбор для тех, кто ценит комфорт и качество. Благодаря аккумулятору Li-Ion ёмкостью 3000 мА·ч вы не привязаны к розетке, а значит, косить можно там, где удобно. Просторный травосборник на 35 литров легко справится с зелёной массой даже при обработке большого участка до 1 000 м?. Опция мульчирования позволит вернуть питательные вещества обратно на газон, делая уход умным и экологичным. Ширина захвата 18 см подходит для аккуратной подгонки, а легкий корпус весом 14,9 кг не станет обузой при манёврах. Регулируйте высоту скашивания в диапазоне от 20 до 60 мм, чтобы lawn выглядел именно так, как хочется вам. Всё необходимое для чистого и ухоженного газона — в одном устройстве.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая GMC-1800, шир. 38см, 1800 Вт, 6 уров., травосб. 35 л// Denzel (96629)