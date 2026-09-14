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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
12 740 руб.  22 640 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
12 740 руб. -44%
22 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
35
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
420х950х1100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
18

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 40 512109401 - агрегат для ухода за газоном на частном участке. Комбинированный травосборник объемом 35 л отличается простотой опустошения. Удобство использования. Регулируемая от 35 до 65 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту. Для компактности хранения и транспортировки предусмотрена складная рукоятка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 200 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Развернуть
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
35
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
420х950х1100
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 40 512109401 - агрегат для ухода за газоном на частном участке. Комбинированный травосборник объемом 35 л отличается простотой опустошения. Удобство использования. Регулируемая от 35 до 65 мм высота скашивания позволяет подстригать газон на любую необходимую высоту. Для компактности хранения и транспортировки предусмотрена складная рукоятка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401 - по цене 12740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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